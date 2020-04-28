Відеоконференція глав МЗС нормандської четвірки 30 квітня: Кулеба назвав завдання

Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції проведуть відеоконференцію у нормандському форматі. Вона запланована на четвер, 30 квітня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Я дякую їм за те, що вони погодилися взяти участь у цьому заході. Давно назріла необхідність у розмові міністрів нормандського формату, тому що рішення нормандського саміту в Парижі пробуксовують, і нам треба дати імпульс на шляху до їх виконання, для того, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні, – зазначив дипломат.

За його словами, серед завдань наступного саміту – нові домовленості щодо припинення війни, деоккупація українських територій і припинення російської агресії загалом.

Читайте: Нормандська зустріч була складною, але на колінах ніхто не стояв – Зеленський

Днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що через відсутність достатнього прогресу у виконанні рішень, ухвалених у Парижі, Москва не бачить можливості для проведення нового саміту.

Раніше зустріч радників лідерів країн нормандського форматуперенесли через карантин. Вона повинна була відбутися 12 березня.