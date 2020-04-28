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Факти / Україна

Заморозки зміняться літом: прогноз погоди на травень

Погода у травні 2020 року прогріватиметься у середньому до 15-18 градусів тепла. У горах буде трохи прохолодніше – 11-13 градусів тепла.

Така середня місячна температура у травні нинішнього року на 1,0-1,5 градуса вища за середні багаторічні значення.

Кількість опадів у травні буде в межах середніх багаторічних значень – 34-77 мм, у Карпатах 95-120 мм.

У першій половині місяця в Україні ще ймовірні заморозки. Також мороз може дошкуляти у другій половині травня у Карпатах, на півночі, сході країни та у більшості центральних областей.

Читайте: З грозами і дощами: погода на травневі свята в Україні (КАРТА)

– Стійкий перехід середньої добової температури через 15 градусів тепла, що є кліматичним показником початку літа, відбувається у південній половині країни – у першій половині, на решті території – у другій половині травня, – йдеться в повідомленні.

До слова, прогноз погоди на тиждень можна дізнатися в іншому матеріалі Фактів ICTV.

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