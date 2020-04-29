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Факты / Украина / Общество

Сильпо запустило доставку продуктов на дом в больших городах и областных центрах

Сеть продуктовых супермаркетов Сильпо расширила услугу доставки продуктов на дом на крупные города.

В частности, доставка доступна в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове и областных центрах.

К сервису доставки присоединились также Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Житомир, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Николаев и Херсон.

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Выбрать товар и сделать заказ можно на сайте. Доставка стоит 50 грн и будет осуществлена ​​в 4-часовой временной промежуток, определенный покупателем.

Во время карантина каждый гость вместе с товарами получает в подарок защитную маску.

Напомним, ранее адресная доставка от Сильпо запустилась в 45 населенных пунктах Украины, в которых наименее развиты курьерские службы.

Источник: Сильпо

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