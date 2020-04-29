Сільпо запустило доставку продуктів додому у великих містах і обласних центрах

Мережа продуктових супермаркетів Сільпо розширила послугу доставки продуктів додому на великі міста.

Зокрема, доставка доступна у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові та обласних центрах.

До сервісу доставки приєдналися також Вінниця, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Житомир, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Миколаїв і Херсон.

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Обрати товар і зробити замовлення можна на сайті. Доставка коштує 50 грн та буде здійснена в 4-годинний часовий проміжок, визначений покупцем.

Під час карантину кожен гість разом із товарами отримує у подарунок захисну маску.

Нагадаємо, раніше адресна доставка від Сільпо запустилася у 45 населених пунктах України, в яких найменше розвинені кур’єрські служби.

Джерело: Сільпо