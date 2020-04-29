Скандал с костюмами для медиков: на МЗУ подали заявление в силовые органы

ГП Медицинские закупки Украины не подало в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты, нарушив законодательство. В связи с этим заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

– Я вчера подготовила и направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП МЗУ, надеюсь на скорую реакцию, – сказала она на брифинге.

По ее словам, министерство обращалось в МЗУ с письмом по поводу закупки костюмов, но предприятие не подало на согласование техзадание.

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– Минздрав не понимал, какого качества товар будет закупать ГП и соответствует ли он всем требованиям, – сказала Шаталова, добавив, что надеется на налаживание совместной работы МЗУ и Минздрава, чтобы она была максимально прозрачной.

Напомним, 21 апреля в адрес Минздрава прозвучали обвинения в недобросовестной работе из-за закупки защитных костюмов для медиков по завышенной цене. Якобы она была выше на 40%, а тендер на закупку объявили внезапно, да еще и с новыми условиями.

При этом в ГП МЗУ заявили, что сообщили о всем процессе работы по закупке защитных костюмов с момента получения письма от Министерства здравоохранения, и добавили, что товар, который планирует закупить Минздрав, нужно будет проверить на соответствие определенной сертификации.