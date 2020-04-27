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После Пасхи вспышки коронавируса не произошло, но она еще возможна — Ляшко

Спустя неделю после Пасхи можно констатировать, что в Украине не произошло всплеска коронавируса, однако он еще возможен.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Работа, которая была проведена во время пасхальных праздников, дала эффект. Вместо 8 млн человек, которые обычно ходят в храмы, в церкви пошли 130 тыс. граждан.

Если люди продолжат придерживаться самоизоляции, то страна движется в том режиме, который прогнозировали, — сообщил он.

Читайте: Украина может стремительно ослабить карантин: Ляшко назвал условие

Напомним, карантин в Украине решили продлить до 11 мая 2020 года. Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.

В правительстве не отрицают, что после 12 мая украинцев ожидает ослабление карантина, которое будет проходить в пять этапов.

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