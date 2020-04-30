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Факты / Украина / Общество

Бизнес заработает не ранее 11 мая — Минздрав

Восстановление работы бизнеса, если это не продовольственные рынки, планируется после завершения карантина.

Об этом 30 апреля сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он подчеркнул, что открытие бизнеса до 11 мая может привести к продолжению ограничительных мер.

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— Открытие продовольственных рынков — очень важный шаг. Рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции — очень важно для экономики и для цен на эти продукты. Мы нашли способ как их открыть, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. Что касается остального бизнеса — мы планируем открывать с 11 мая, — сказал министр.

Напомним, вскоре в Украине заработают 872 продовольственных рынка. Условия их открытия сообщили на брифинге министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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