Відновлення роботи бізнесу, якщо це не продовольчі ринки, планується після завершення карантину.

Про це 30 квітня повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Він підкреслив, що відкриття бізнесу до 11 травня може привести до продовження обмежувальних заходів.

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– Відкриття продовольчих ринків – дуже важливий крок. Ринки, на яких продається близько 70% сільськогосподарської продукції – дуже важливо для економіки і для цін на ці продукти. Ми знайшли спосіб як їх відкрити, щоб не було поширення коронавирусной хвороби. Що стосується решти бізнесу – ми плануємо відкривати з 11 травня, – сказав міністр.

Нагадаємо, невдовзі в Україні запрацюють 872 продовольчі ринки. Умови їх відкриття повідомили на брифінгу міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.