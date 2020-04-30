Двох поліцейських з Харкова підозрюють у приховуванні вбивства

Двох поліцейських підозрюються у приховуванні вбивства дівчини, яке відбулося 29 червня 2019 року у Харкові.

Оперуповноважені Холодногірського відділу поліції ГУНП у Харківській області дізналися про злочин, але не внесли інформацію про нього до ЄРДР.

– Через такі дії правоохоронців тіло вбитої знайшли лише на 10 день пісся вчинення злочину, – йдеться у повідомленні ДБР.

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Крім того, є інформація, що один із поліцейских зустрічався з батьком підозрюваного. Також вони не долучили матеріали допиту одного свідка до справи. Усі ці дії призвели до затягування та неналежного розслідування справи.

Якщо вину правоохоронців доведуть, їм загрожує арешт до трьох місяців, обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харкові двоє підозрюваних у вбивстві 25-річної жінки, обгорілий труп якої був захований в колекторі, зізналися в причетності до ще одного злочину.