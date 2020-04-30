Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал предложение народного депутата Александра Гереги для городской власти приобрести маски у компании Эпицентр.

Он отметил, что соответствующее обращение было зарегистрировано 28 апреля и его будут рассматривать в установленном порядке.

Виталий Кличко также отметил, когда был острый дефицит средств защиты Эпицентр на благотворительной основе предоставил городу 100 тыс. масок. Кроме того 1 апреля коммунальное предприятие Фармация закупило 50 тыс. масок в Эпицентре.

Однако эти средства защиты были приобретены не за бюджетные средства, а за счет предприятия.

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К слову, ранее народный депутат Александр Герега написал письмо Виталию Кличко и народным депутатам с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения, которые на прошлой неделе доставил самолет Мрия, у его компании Эпицентр.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Киеве зарегистрировали 60 новых случаев Covid-19.