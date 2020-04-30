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Факти / Україна

Кличко прокоментував пропозицію Гереги закупити маски в Епіцентрі

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував пропозицію народного депутата Олександра Гереги міській владі придбати маски у компанії Епіцентр.

Він зазначив, що відповідне звернення було зареєстроване 28 квітня і його розглядатимуть в установленому порядку.

Віталій Кличко також зазначив, коли був гострий дефіцит засобів захисту Епіцентр на благодійній основі надав місту 100 тис. масок. Крім того, 1 квітня комунальне підприємство Фармація закупило 50 тис. масок в Епіцентрі.

Однак ці засоби захисту були придбані не за бюджетні кошти, а за кошти підприємства.

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До слова, раніше народний депутат Олександр Герега написав лист Віталію Кличку та народним депутатам з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення, які минулого тижня доставив літак Мрія, у його компанії Епіцентр.

Нагадаємо, станом на 30 квітня у Києві зареєстрували 60 нових випадків Covid-19.

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