Рада закликала іноземні держави засудити агресію Росії

Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження збройної агресії Російської Федерації проти України і анексії Криму.
За відповідне звернення Верховна Рада проголосувала на засіданні 30 квітня.
У зверненні також ідеться про політичні репресії проти українців і звільнення політичних в’язнів – громадян України.
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Авторами проекту виступили 12 депутатів-членів комітету з питань закордонної політики і міжпарламентського співробітництва.
Нагадаємо, у четвер міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції проведуть відеоконференцію у нормандському форматі.