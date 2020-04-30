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Факты / Украина / Общество

Ради мамы и папы: Степанов призвал прекратить митинги и прогулки в парках

Украинцы должны соблюдать карантин не только ради себя, но и за для здоровья и жизни близких людей.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Что мы наблюдаем в последние дни, в частности в Киеве. Мы наблюдаем митинги, пробки на дорогах, увеличение людей в парках. Я понимаю, что находиться на карантине пятую-шестую неделю очень трудно, но, поверьте мне, никто не собирается продлевать карантин, если для этого не будет оснований.

Для нас важно, чтобы цифры, которые называются умершие от Covid-19, равнялись нулю, — рассказал Степанов.

Он отметил, что нарушая карантин, украинцы должны думать не только о себе.

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— Когда вы выходите на митинги, или просто нарушаете карантин, то подумайте не только о себе, а подумайте о своих близких, которых вы можете инфицировать. Подумайте о своей маме, о своем отце, которые могут находиться в той или иной группе риска, — добавил министр.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.

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