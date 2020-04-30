Заради мами й тата: Степанов закликав припинити мітинги та прогулянки в парках

Українці повинні дотримуватися карантинних обмежень не лише заради себе, а й за для здоров’я та життя близьких людей.

Про це під час щоденного брифінгу заявив глава МОЗ України Максим Степанов.

– Що ми спостерігаємо за останні дні, зокрема в Києві. Ми спостерігаємо мітинги, затори на дорогах, збільшення людей в парках. Я розумію, що перебувати на карантині п’ятий-шостий тиждень дуже важко, але, повірте мені, ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав. Для нас важливо, аби цифри, які називаються померлі від Covid-19, дорівнювали нулю, – розповів Степанов.

Він зазначив, що порушуючи карантин, українці повинні думати не лише про себе.

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– Коли ви виходите на мітинги, або просто порушуєте карантин, то подумайте не лише про себе, а подумайте про своїх близьких, яких ви можете інфікувати. Подумайте про свою маму, про свого тата, які можуть перебувати в тій чи іншій групі ризику, – додав міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 540 осіб. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали.