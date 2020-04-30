По состоянию на 09.00 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 540 человек.
Из них 261 летальный, 1 238 пациентов вылечились.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 417 случаев;
- Волынская область — 280 случаев;
- Днепропетровская область — 347 случаев;
- Донецкая область — 68 случаев;
- Житомирская область — 374 случая;
- Закарпатская область — 419 случаев;
- Запорожская область — 243 случая;
- Ивано-Франковская область — 862 случая;
- Кировоградская область — 391 случай;
- г. Киев — 1401 случай;
- Киевская область — 664 случая;
- Львовская область — 430 случаев;
- Луганская область — 33 случая;
- Николаевская область — 126 случаев;
- Одесская область — 277 случаев;
- Полтавская область — 203 случая;
- Ровенская область — 637 случаев;
- Сумская область — 102 случая;
- Тернопольская область — 779 случаев;
- Харьковская область — 249 случаев;
- Херсонская область — 111 случаев;
- Хмельницкая область — 82 случая;
- Черновицкая область — 1571 случай;
- Черкасская область — 290 случаев;
- Черниговская область — 50 случаев.
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