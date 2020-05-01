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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Эпицентр оплачивал рейс самолета Ан-225 Мрия из Китая — Офис президента

Доставку медицинских товаров самолетом Ан-225 Мрия 24 апреля оплатила компания Эпицентр.

Об этом заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявила в эфире одного из телеканалов.

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— Эпицентр заказал себе самолет, оплатил перелет Мрии. Антонов заработала на этом деньги, они поступили в государственный бюджет. Еще за это мы получили гуманитарную помощь в виде 2 млн медицинских масок, 75 тыс. костюмов биологической защиты и 30 тыс. специальных очков для наших врачей. Бесплатно, это была помощь и подарок компании, — говорит Тимошенко.

Ранее народный депутат Александр Герега написал письмо Виталию Кличко и народным депутатам с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения, на прошлой неделе доставил самолет Мрия, в его компании Эпицентр.

Как писали Факты ICTV, самолет Ан-225 Мрия войдет в Книгу рекордов Гиннеса, так как единоразовой доставкой привез из Китая медицинский груз весом 103 т и объемом в 1300 куб м.

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