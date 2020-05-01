PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Епіцентр оплачував рейс літака Ан-225 Мрія з Китаю – Офіс президента

Доставку медичних товарів літаком Ан-225 Мрія 24 квітня оплатила компанія Епіцентр.

Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив в ефірі одного з телеканалів.

Читайте: Кличко прокоментував пропозицію Гереги закупити маски в Епіцентрі

– Епіцентр замовив собі літак, оплатив переліт Мрії. Антонов заробила на цьому гроші, вони надійшли до державного бюджету. Ще за це ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді 2 млн медичних масок, 75 тис. костюмів біологічного захисту та 30 тис. спеціальних окулярів для наших лікарів. Безкоштовно, це була допомога і подарунок компанії, – каже Тимошенко.

До слова, раніше народний депутат Олександр Герега написав лист Віталію Кличку та народним депутатам з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення, які минулого тижня доставив літак Мрія, у його компанії Епіцентр.

Як писали Факти ICTV, літак Ан-225 Мрія увійде в Книгу рекордів Гіннеса, оскільки одноразовою доставкою привіз із Китаю медичний вантаж вагою 103 т і об’ємом в 1300 куб м.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка