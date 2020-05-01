Епіцентр оплачував рейс літака Ан-225 Мрія з Китаю – Офіс президента

Доставку медичних товарів літаком Ан-225 Мрія 24 квітня оплатила компанія Епіцентр.

Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив в ефірі одного з телеканалів.

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– Епіцентр замовив собі літак, оплатив переліт Мрії. Антонов заробила на цьому гроші, вони надійшли до державного бюджету. Ще за це ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді 2 млн медичних масок, 75 тис. костюмів біологічного захисту та 30 тис. спеціальних окулярів для наших лікарів. Безкоштовно, це була допомога і подарунок компанії, – каже Тимошенко.

До слова, раніше народний депутат Олександр Герега написав лист Віталію Кличку та народним депутатам з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення, які минулого тижня доставив літак Мрія, у його компанії Епіцентр.

Як писали Факти ICTV, літак Ан-225 Мрія увійде в Книгу рекордів Гіннеса, оскільки одноразовою доставкою привіз із Китаю медичний вантаж вагою 103 т і об’ємом в 1300 куб м.