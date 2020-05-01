Рынки откроются, но работать будут по правилам — Шмыгаль

Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, сейчас детально прорабатываются все этапы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании в Офисе президента 1 мая.

— Должны открыться продовольственные рынки, однако они будут функционировать по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавируса, — заявил премьер.

Майские праздники — последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция сообщила, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.

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Из более 7 тыс. граждан, которые пересекли границу вчера, 65% установили приложение Дий дома.

— Мы видим, что украинцы становятся сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружения. В основе приложения Дия — лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина, — отметил Владимир Зеленский.

Как писали Факты ICTV, в Украине сейчас благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начинать отменять карантин. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.