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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ринки відкриються, але працюватимуть за правилами – Шмигаль

Україна готується до поступового пом’якшення карантинних норм, нині детально опрацьовуються всі етапи.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді в Офісі президента 1 травня.

– Мають відкритися продовольчі ринки, однак функціонуватимуть вони за чіткими правилами, щоб запобігти поширенню коронавірусу, – заявив прем’єр.

Травневі свята – останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. Національна поліція поінформувала, що в ці дні у парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому.

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З понад 7 тис. громадян, які перетнули кордон учора, 65% встановили додаток Дій вдома.

– Ми бачимо, що українці стають свідомішими та швидко приймають нововведення й сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі додатку Дія – найкращий зарубіжний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину, – зазначив Володимир Зеленський.

Як писали Факти ICTV, в Україні зараз сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб починати скасовувати карантинні обмеження. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Джерело: Офіс президента

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