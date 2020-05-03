В Черкассах появились нацгвардейцы и военная техника — советник мэра

Вечером 3 мая на улицах в Черкассах появилась Нацгвардия и военная техника, сообщил советник мэра города Станислав Коломиец, показав на видео один из грузовиков возле своего дома.

— Один из таких грузовиков я заметил у моего дома и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что патрулируют, — написал он в соцсети.

Коломиец также утверждает, что допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко полиция перенесла на неопределенный срок.

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Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и руководителей украинских городов об ответственности за досрочное ослабление карантина.

Полиция открыла против него уголовное производство.

Напомним, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

Фото: Станіслав Коломієць