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Факти / Україна / Суспільство

У Черкасах з’явилися нацгвардійці та військова техніка – радник мера

Ввечері 3 травня на вулицях у Черкасах з’явилася Нацгвардія та військова техніка, повідомив радник мера міста Станіслав Коломієць, показавши на відео одну з вантажівок біля свого будинку.

– Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку і поцікавився у них, у зв‘язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що патрулюють, – написав він у соцмережі.

Коломієць також стверджує, що допит мера Черкас Анатолія Бондаренка  поліція перенесла на невизначений термін.

ЧитайтеЯ засуджую такі дії: Степанов про послаблення карантину в Черкасах

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка та очільників українських міст про відповідальність за дострокове послаблення карантину.

Поліція відкрила проти нього кримінальне провадження.

Нагадаємо, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Фото: Станіслав Коломієць

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