После того, как Киев почти на 9 часов задержал чартерный самолет в Лондон, несмотря на то, что принимающая сторона и оплатила им билеты и обеспечила официальное трудоустройство, вокруг наших заробитчан разгорелся невероятный скандал.

В столичный аэропорт украинцы ехали со всей страны. Добирались кто чем мог, учитывая, что общественный транспорт не ходит. Но только добрались, как их ждал неприятный сюрприз: рейс в Великобританию, куда они должны были лететь на сезонные работы, отменен. Компания МАУ на своей странице в Facebook прямо говорит: рейс просто запретили. В итоге, заробитчан продержали в аэропорту целый день. И только после огласки в СМИ таки дали зеленый свет на вылет.

Но как выяснилось, это не первый случай. Ранее власти Финляндии договорились с Киевом об отправке в Хельсинки полторы тысячи сезонных рабочих. Но после отправки первой партии из почти двухсот украинцев, правительство приостановило чартеры.

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Если так пойдет и дальше, то Украина рискует оказаться в центре международного скандала, — предостерегают эксперты. Поскольку это прямое нарушение Конституции. Но в правительстве уверяют: запрета на выезд трудовых мигрантов нет. Просто в Украине действуют карантинные меры, которыми ограничено авиасообщение. В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба остановку чартеров и вовсе объяснил это заботой о безопасности и здоровье украинцев.

Но скандал только набирал обороты. Чартерные самолеты с украинскими работниками даже стали предметом обсуждения во время встречи премьер-министра Шмыгаля с послами ЕС и США. После чего в Кабмине назвали требования для европейских стран, в которые украинцев будут отпускать на сезонные работы. В частности, это официальное трудоустройство не менее, чем на три месяца, с соблюдением всех социальных гарантий.

Но специалисты лишь разводят руками: есть ли на то законные основания? И собственно, каким образом правительство будет решать, куда и на каких условиях должны ехать работать украинские заробитчане? В то же время эксперты обращают внимание на еще один нюанс. В прошлом году украинцы заробитчане перевели в Украину $12 млрд, что стало солидной поддержкой гривны. Но в этом году из-за невозможности поехать за границу, приток валюты в страну уменьшится.

И тем не менее, какая тогда логика в действиях власти? Возможно, расчет на то, что в украинском рабочем сейчас нуждается чуть ли не каждая страна Евросоюза? Ведь из-за эпидемии в большинстве европейских стран возник дефицит рабочей силы. Одними из первых забили тревогу поляки, которым не хватает рабочих рук для сбора спаржи и клубники. Местные фермеры готовы даже бесплатно доставлять украинцев в Польшу. Иначе потеряют урожай. Но если с нами будут проблемы, то могут поступить как немцы — пригласить на работу румын.

Но в правительстве успокаивают: в Украине тоже полно работы. И Кабмин уже активно работает над тем, чтобы оставить своих людей дома. В частности, готовит программу дешевых кредитов и обещает создать полмиллиона новых рабочих мест. Вопрос только, устроят ли такие зарплаты наших заробитчан? Именно поэтому больше всего беспокоятся за свои рабочие места те, кто работал за рубежом. Но застрял из-за карантина в Украине.

И таких, по данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, в Украине 500 тыс. Собственно, тех, кто вернулся в Украину, но после закрытия границ в связи с карантином оказался словно в ловушке. Поэтому проблемы заробитчан остаются пока их собственным хлопотами. Но как долго власть сможет искусственно держать людей в Украине, не предлагая им при этом достойных зарплат?

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, поедут ли украинцы работать в Европу после карантина.