Після того, як Київ майже на 9 годин затримав чартерний літак до Лондона, незважаючи на те, що приймаюча сторона і оплатила їм квитки, і забезпечила офіційне працевлаштування, навколо наших заробітчан розгорівся неймовірний скандал.

До столичного аеропорту українці їхали з усієї країни. Добиралися хто чим міг, враховуючи, що громадський транспорт не ходить. Та щойно дісталися, як на них чекав неприємний сюрприз: рейс до Великобританії, куди вони мали летіти на сезонні роботи, скасовано. Компанія МАУ на своїй сторінці у Facebook прямо каже: рейс просто заборонили. У підсумку, заробітчан протримали в аеропорту цілий день. І лише після розголосу в ЗМІ таки дали зелене світло на виліт.

Та як з’ясувалося, це не перший випадок. Раніше влада Фінляндії домовилася з Києвом про відправлення в Гельсінкі півтори тисячі сезонних робітників. Але після відправки першої партії з майже двохсот українців, уряд призупинив чартери.

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Якщо так піде і далі, то Україна ризикує опинитися в центрі міжнародного скандалу, – застерігають експерти. Оскільки це пряме порушення Конституції. Та в уряді запевняють: заборони на виїзд трудових мігрантів немає. Просто в Україні діють карантинні заходи, якими обмежено авіасполучення. У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зупинку чартерів і взагалі пояснив турботою про безпеку та здоров’я українців.

Та скандал лише набирав обертів. Чартерні літаки з українськими заробітчанами навіть стали предметом обговорення під час зустрічі прем’єр-міністра Шмигаля з послами ЄС та США. Після чого в Кабміні назвали вимоги до європейських країн, за яких українців відпускатимуть на сезонні роботи. Зокрема, це офіційне працевлаштування не менш, ніж на три місяці, з дотриманням усіх соціальних гарантій.

Та фахівці лише розводять руками: чи є на те законні підстави? Та й власне, яким чином уряд вирішуватиме, куди та на яких умовах мають їхати працювати українські заробітчани? Водночас експерти звертають увагу на ще один нюанс. Торік українці заробітчани переказали до України $12 млрд, що стало солідною підтримкою гривні. Але цього року через неможливість поїхати за кордон, притік валюти в країну зменшиться.

І тим не менш, яка ж тоді логіка в діях влади? Можливо, розрахунок на те, що українського робітника нині потребує ледь не кожна країна Євросоюзу? Адже через епідемію в більшості європейських країн виник дефіцит робочої сили. Одні з перших забили тривогу поляки, яким не вистачає робочих рук для збору спаржі та полуниці. Місцеві фермери готові навіть безкоштовно доставляти українців до Польщі. Бо інакше втратять врожай. Але якщо з нами будуть проблеми, то можуть вчинити як німці – запросити на роботу румунів.

Та в уряді заспокоюють: в Україні теж повно роботи. І Кабмін вже активно працює над тим, щоб залишити своїх людей вдома. Зокрема, готує програму дешевих кредитів та обіцяє створити півмільйона нових робочих місць. Питання лише, чи влаштують такі зарплати наших заробітчан? Саме тому найбільше непокояться за свої робочі місця ті, хто працював за кордоном. Але застряг через карантин в Україні.

І таких, за даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, в Україні 500 тис. Власне, тих, хто повернувся в Україну, але після закриття кордонів у зв’язку з карантином опинився немов у пастці. Тож проблеми заробітчан лишаються поки що їх власним клопотом. Але як довго влада зможе штучно тримати людей в Україні, не пропонуючи їм при цьому гідних зарплат?

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи поїдуть українці працювати до Європи після карантину.