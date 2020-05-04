Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире Свободы слова на ICTV объяснил ситуацию поставок средств защиты из Китая украинским самолетом Мрия.

Он отметил, что Эпицентр заплатил предприятию Антонов за самолет, привез груз за свои средства и часть этого груза передал в больницы.

Кирилл Тимошенко также добавил, что у государства не было возможности собрать такое количество защитных средств в одном месте, чтобы забрать их самостоятельно самолетом Мрия.

Читайте: Зеленский встретил Мрию с медицинским грузом из Китая

— Мы узнали, что частная компания Эпицентр заказывает этот самолет у предприятия Антонов и хочет привезти для себя коммерческий груз. Но треть из этого груза они передают в больницы — это 2 млн медицинских масок, 70 тыс. костюмов, 30 тыс. очков. Именно при таких условиях президентом было принято решение, что нужно встретить этот самолет.

Кирилл Тимошенко также отметил, что президент Владимир Зеленский сразу сообщил, что часть груза была гуманитарной.

Кроме того, он представил краткий отчет, как и на что тратились средства из Фонда по ликвидации последствий Covid-19.











Часть груза была гуманитарной: Тимошенко объяснил, почему Зеленский встречал Мрию из Китая / 3 фотографии

Ранее в Офисе президента также заявили, что Эпицентр оплачивал рейс самолета Ан-225 Мрия из Китая.