Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі Свободи слова на ICTV пояснив ситуацію щодо доставок засобів захисту з Китаю українським літаком Мрія.

Він зазначив, що Епіцентр заплатив підприємству Антонов за літак, привіз вантаж вантаж за свої кошти і частину цього вантажу передав до лікарень.

Кирило Тимошенко також додав, що у держави не було можливості зібрати таку кількість захисних засобів в одному місці, щоб забрати їх літаком Мрія.

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– Ми дізналися, що приватна компанія Епіцентр замовляє цей літак у підприємства Антонов і хоче привезти для себе комерційний вантаж. Але третину з цього вантажу вони передають до лікарень – це 2 млн медичних масок, 70 тис. костюмів, 30 тис. окулярів. Саме за таких умов президентом було ухвалене рішення, що потрібно зустріти цей літак.

Кирило Тимошенко також зазначив, що президент Володимир Зеленський відразу повідомив, що частина вантажу була гуманітарною.

Крім того, він представив короткий звіт, як і на що витрачалися кошти з Фонду з ліквідації наслідків Covid-19.











Частина вантажу була гуманітарною: Тимошенко пояснив, чому Зеленський зустрічав Мрію з Китаю / 3 фотографии

Раніше у Офісі президента також заявили, що Епіцентр оплачував рейс літака Ан-225 Мрія з Китаю.