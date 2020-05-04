Новинский вылечился от коронавируса

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначен: я абсолютно здоров, — заявил Новинский.
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Напомним, Вадим Новинский заявил, что болен коронавирусом 15 апреля.
Новинский лежал в стационаре под наблюдением врачей.
Джерело: Вадим Новинський