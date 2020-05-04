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Факты / Украина / Политика

Новинский вылечился от коронавируса

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначен: я абсолютно здоров, — заявил Новинский.

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Напомним, Вадим Новинский заявил, что болен коронавирусом 15 апреля.

Новинский лежал в стационаре под наблюдением врачей.

Джерело: Вадим Новинський

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