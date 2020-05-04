Новинский вылечился от коронавируса

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначен: я абсолютно здоров, — заявил Новинский.

Читайте: Зеленский: 120 тыс. человек умрут, если полностью отменить карантин

Напомним, Вадим Новинский заявил, что болен коронавирусом 15 апреля.

Новинский лежал в стационаре под наблюдением врачей.

Джерело: Вадим Новинський