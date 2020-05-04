Зеленский: 120 тыс. людей умрут, если полностью отменить карантин

Карантин в Украине будет смягчаться постепенно, потому что полная его отмена может привести к смерти 120 тыс. человек до конца года.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны, но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному для нас ритму жизни – это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что смягчение карантина будет поэтапным и первый этап произойдет 11 мая.

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Президент напомнил, что будут открытыпарки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

— Актуальная на сегодня статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тыс., а 200 тыс. заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая причина – это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом, — подытожил он.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая. С 11 мая в стране пройдет первый этап смягчения ограничений.