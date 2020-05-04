Новинський вилікувався від коронавірусу

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
– Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий, – заявив Новинський.
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Нагадаємо, депутат Вадим Новинський заявив, що хворий на коронавірус 15 квітня.
Новинський лежав в стаціонарі під наглядом лікарів.
Джерело: Вадим Новинський