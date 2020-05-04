Станом на ранок 4 траня, вартість долара в обмінних пунктах Києва знизилася на 3 копійки – до 27,17 грн за долар.

Вартість євро не змінилася порівняно з попереднім днем і залишилася на рівні 29,55 грн.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,85 грн/$, євро – 28,90 грн/€.

Читайте: Як падіння цін на нафту вплине на Україну і чого чекати далі

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,96 грн/$.

До слова, НБУ прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.