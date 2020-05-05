PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

5 симптомів психічних розладів через карантин і що робити – поради психологів

Через пандемію коронавірусу, постійне перебування вдома, втрати доходу і навіть близьких у деяких людей можуть розвинутися негативні думки і депресивні стани.

Усе це може позначитися не тільки на емоційному, а й на фізичному самопочутті та викликати низку розладів. Журналісти CNN разом з психологами розібралися, як карантин може вплинути на самопочуття людей і підготували рекомендації щодо того, як побороти негативні думки.

Як вважають фахівці, деякі зміни самопочуття та поведінки можуть бути нормою і природною реакцією на ізоляцію, страх і невизначеність. Але деякі ознаки символізують про серйозні порушення в організмі людині. На що потрібно звертати увагу?

  • Поганий сон. Відсутність здорового сну, часті пробудження і кошмари вказують на серйозні порушення психічного здоров’я.
  • Акцент на поганих новинах. Постійне читання новин про смерть і економічну кризу також поганий сигнал.
  • Втрата цікавості до всього і задоволення. Апатія і відсутність бажання спілкуватися з близькими, друзями, займатися хобі – ще одна тривожна ознака.
  • Безпорадність або тривожність. Страх перед вірусом, відсутністю грошей, невизначеним майбутнім породжує тривогу. Якщо людина постійно перебуває у такому стані, це привід задуматися над своїм здоров’ям.
  • Думки про самогубство. Якщо такі з’являються, треба терміново вирішувати питання зі своїм станом і психічним здоров’ям.

Читайте: У молоді депресія, а у старших безсоння – як тримаються під час карантину українці

Як допомогти собі під час карантину?

  • Підтримувати контакт з близькими, постійно спілкуватися з рідними, за можливості розширювати своє коло спілкування.
  • Проводити дихальні практики. Дихання допомагає заспокоїтися.
  • Практикувати подяку. Кожен день потрібно знаходити те, за що можна подякувати життя, близьких.
  • Взяти під контроль свій психічний стан. Це можна зробити за допомогою аркуша паперу. Його варто розділити на дві частини і описати, що можна контролювати, а що не можна. Опис проблеми на папері допоможе подивитися на неї збоку.
  • Встановити графік. Варто розробити режим дня, урізноманітнити його. Це допоможе залишатися активним і ефективним.
  • Поменше читати новини, особливо канали з фейковий повідомленнями.
  • Посміхатися. Сміх – найкращі ліки. Кожен день треба знаходити для цього привід, а також переглядати комедійні програми та фільми, розповідати жарти друзям.

Нагадаємо, раніше психолог розповідав, як впоратися з негативними думками під час карантину.

Джерело: CNN

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх