Через пандемію коронавірусу, постійне перебування вдома, втрати доходу і навіть близьких у деяких людей можуть розвинутися негативні думки і депресивні стани.
Усе це може позначитися не тільки на емоційному, а й на фізичному самопочутті та викликати низку розладів. Журналісти CNN разом з психологами розібралися, як карантин може вплинути на самопочуття людей і підготували рекомендації щодо того, як побороти негативні думки.
Як вважають фахівці, деякі зміни самопочуття та поведінки можуть бути нормою і природною реакцією на ізоляцію, страх і невизначеність. Але деякі ознаки символізують про серйозні порушення в організмі людині. На що потрібно звертати увагу?
- Поганий сон. Відсутність здорового сну, часті пробудження і кошмари вказують на серйозні порушення психічного здоров’я.
- Акцент на поганих новинах. Постійне читання новин про смерть і економічну кризу також поганий сигнал.
- Втрата цікавості до всього і задоволення. Апатія і відсутність бажання спілкуватися з близькими, друзями, займатися хобі – ще одна тривожна ознака.
- Безпорадність або тривожність. Страх перед вірусом, відсутністю грошей, невизначеним майбутнім породжує тривогу. Якщо людина постійно перебуває у такому стані, це привід задуматися над своїм здоров’ям.
- Думки про самогубство. Якщо такі з’являються, треба терміново вирішувати питання зі своїм станом і психічним здоров’ям.
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Як допомогти собі під час карантину?
- Підтримувати контакт з близькими, постійно спілкуватися з рідними, за можливості розширювати своє коло спілкування.
- Проводити дихальні практики. Дихання допомагає заспокоїтися.
- Практикувати подяку. Кожен день потрібно знаходити те, за що можна подякувати життя, близьких.
- Взяти під контроль свій психічний стан. Це можна зробити за допомогою аркуша паперу. Його варто розділити на дві частини і описати, що можна контролювати, а що не можна. Опис проблеми на папері допоможе подивитися на неї збоку.
- Встановити графік. Варто розробити режим дня, урізноманітнити його. Це допоможе залишатися активним і ефективним.
- Поменше читати новини, особливо канали з фейковий повідомленнями.
- Посміхатися. Сміх – найкращі ліки. Кожен день треба знаходити для цього привід, а також переглядати комедійні програми та фільми, розповідати жарти друзям.
Нагадаємо, раніше психолог розповідав, як впоратися з негативними думками під час карантину.