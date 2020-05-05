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Факти / Україна

Карантин у Чернівецькій області не припинять до 22 травня – Осачук

Чернівецька область перейде на адаптивний формат карантину через велику кількості інфікованих коронавірусом.

Про це заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

– У нашій області однозначно ці обмеження триватимуть ще тривалий період часу, – сказав він на онлайн-брифінгу.

Влада області очікує повного тексту постанови Кабінету міністрів України про умови обмежувальних заходів після 11 травня, додав Осачук.

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За словами мера, міжрайонне рейсовое автобусне сполучення не відновить роботу до 22 травня включно. Залишиться у силі також обмеження в’їзду і виїзду з області.

Нагадаємо, 28 квітня у Чернівцях відновили роботу продовольчі ринки під час карантину.

Фото: Dreamstime

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