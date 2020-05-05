Прогноз эпидемии коронавируса в Украине на 2020

Пик распространения коронавируса в Украине ожидается с 20 по 30 мая, спрогнозировали ученые Мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие, работающего при Киевской политехнике.

Согласно математическим расчетам, до этих дат прирост новых случаев Covid-19 будет примерно таким же, как в предыдущие дни.

Среди трех причин, которыми ученые объясняют свой прогноз: самый низкий уровень соблюдения карантина среди стран Европы, самый низкий на континенте процент протестированных граждан и наибольший в Европе процент инфицированных врачей от общего числа заболевших.

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Далее авторы прогнозируют “медленное угасание пандемии” летом и возможную вторую волну осенью и зимой.

Как сообщалось, общее количество инфицированных Covid-19 в Украине по состоянию на 5 мая составляет 12 697 человек. За сутки обнаружили 366 инфицированных, что показало спад динамики распространения коронавируса.

Источник: Мировой центр данных Геоинформатика и устойчивое развитие