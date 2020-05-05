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Факты / Украина / Общество

Медучреждения получат финансирование не меньше, чем в 2019 году

Для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019 года профильный комитет инициирует изменения в закон о медгарантиях.

Об этом на брифинге заявил глава комитета Михаил Радуцкий.

— В условиях кризиса и пандемии наиболее приоритетным является сохранение кадров и медучреждений, — сказал Радуцкий.

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Он также отметил, что за счет пакетов медгарантий дополнительно будет финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что судьба медицинской реформы в Украине будет определяться результатами аудита.

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