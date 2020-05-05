Минэнерго предлагает Энергоатому майнить криптовалюту на АЭС

Министерство энергетики и защиты окружающей среды поручило Энергоатому изучить возможность майнинга криптовалют.

Об этом говорится в поручении ведомства, которое опубликовал народный депутат от Слуги народа Гео Лерос.

В документе Минэнергетики объясняет поручение необходимостью “обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной на АЭС”.

Читайте: Закрытие блоков АЭС на ремонт: кому это выгодно и кто пострадает

— Уничтожая атомную энергетику, чуть ли не последнее государственное наследие, которое осталось в Украине, министр энергетики предлагает засунуть дешевую энергию АЭС хоть коту под хвост, чтоб не ущемлять интересы своих спонсоров, и прямо предлагает Энергоатому майнить криптовалюту, а дорогую энергию продавать промышленности!, — раскритиковал действия ведомства Лерос.

Как сообщалось, в Украине планируют остановить три энергоблока АЭС и уменьшить производство электроэнергии еще на пяти блоках.