Міненерго пропонує Енергоатому майнити криптовалюту на АЕС

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило Енергоатому вивчити можливість майнінгу криптовалют.

Про це йдеться у дорученні відомства, яке опублікував народний депутат від Слуги народу Гео Лерос.

У документі Міненергетики пояснює доручення необхідністю “забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої на АЕС”.

Читайте: Закриття блоків АЕС на ремонт: кому це вигідно і хто постраждає

– Знищуючи атомну енергетику, чи не останню державну спадщину, яка залишилася в Україні, міністр енергетики пропонує засунути дешеву енергію АЕС хоч коту під хвіст, щоб не порушувати інтереси своїх спонсорів, і прямо пропонує Енергоатому майнити криптовалюту, а дорогу енергію продавати промисловості!, – розкритикував дії відомства Лерос.

Як повідомлялося, в Україні можуть зупинити три енергоблоки АЕС і зменшити виробництво електроенергії ще на п’яти блоках.