Прогноз епідемії коронавірусу в Україні на 2020

Пік поширення коронавірусу в Україні очікується з 20 до 30 травня, спрогнозували учені Світового центру даних Геоінформатика і сталий розвиток, що працює при Київській політехніці.

Згідно з математичними розрахунками, до цих дат приріст нових випадків Covid-19 буде приблизно таким самим, як у попередні дні.

Серед трьох причин, якими вчені пояснюють свій прогноз: найнижчий рівень дотримання карантину серед країн Європи, найнижчий на континенті відсоток протестованих громадян і найбільший в Європі відсоток інфікованих лікарів від загальної кількості хворих.

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Далі автори прогнозують “повільне згасання пандемії” влітку і можливу другу хвилю восени і взимку.

Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих Covid-19 в Україні станом на 5 травня складає 12 697 осіб. За добу виявили 366 інфікованих, що показало спад динаміки поширення коронавірусу.

Джерело: Світовий центр даних Геоінформатика і сталий розвиток