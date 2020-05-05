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Факти / Україна

Пік пандемії Covid-19 у третій декаді травня і друга хвиля взимку – прогноз учених

Пік поширення коронавірусу в Україні очікується з 20 до 30 травня, спрогнозували учені Світового центру даних Геоінформатика і сталий розвиток, що працює при Київській політехніці.

Згідно з математичними розрахунками, до цих дат приріст нових випадків Covid-19 буде приблизно таким самим, як у попередні дні.

Серед трьох причин, якими вчені пояснюють свій прогноз: найнижчий рівень дотримання карантину серед країн Європи, найнижчий на континенті відсоток протестованих громадян і найбільший в Європі відсоток інфікованих лікарів від загальної кількості хворих.

Читайте: Пік коронавірусу в Україні очікується ще до середини травня – Єрмак

Далі автори прогнозують “повільне згасання пандемії” влітку і можливу другу хвилю восени і взимку.

Прогноз епідемії коронавірусу в Україні на 2020

Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих Covid-19 в Україні станом на 5 травня складає 12 697 осіб. За добу виявили 366 інфікованих, що показало спад динаміки поширення коронавірусу.

Джерело: Світовий центр даних Геоінформатика і сталий розвиток

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