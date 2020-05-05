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Факты / Украина / Общество

Шмыгаль рассказал, как будут открывать метро в Киеве

Открытие метрополитена в Киеве может привести к новой вспышке коронавируса. Поэтому подземка заработает на последнем этапе выхода из карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Украинского радио.

— Для Киева, Харькова, где больше 1 млн населения — это огромный риск. Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабление карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях, — рассказал Шмыгаль.

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Полноценно метрополитен заработает на этапе завершения эпидемии в Украине.

Возможности открытия междугородного транспорта нет.

— Городской транспорт будет ходить и дальше в тех режимах, как и ходил. Уже мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, изменение его графике работы, — добавил Шмыгаль.

Как сообщали Факты ICTV, с 11 мая в Киеве и еще трех областях могут ввести так называемый адаптивный карантин.

Источник: Українське радіо

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