PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Київській області псевдокопи викрадали і шантажували людей

У Київській області правоохоронці затримали групу злочинців, які займалися викраденням людей, вимаганням та водночас видавали себе за поліцейських.

Молоді люди спортивної статури також скоювали розбійні напади та розповсюджували наркотики на території регіону.

Правоохоронцям вдалося встановити причетність зловмисників до викрадення 18-річного хлопця у Бориспільському районі області. Вони напали на нього, побили, посадили в авто і вивезли в поле, де повторно побили, відібрали гроші і, погрожуючи зброєю, змусили під час відеозапису зізнатися у розповсюдженні наркотиків. Також вони вимагали $1,5 тис., інакше погрожували поширити відео у мережі.

Читайте: Двох поліцейських з Харкова підозрюють у приховуванні вбивства

Після знущань зловмисники привезли хлопця до будинку, де жила його бабуся, і відібрали у літньої жінки останні 1 100 грн.

Поліцейські затримали злочинців та відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 189 (вимагання) КК України.

Нагадаємо, в Харкові двоє підозрюваних у вбивстві 25-річної жінки, обгорілий труп якої був захований в колекторі, зізналися у причетності до ще одного злочину.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка