У Київській області псевдокопи викрадали і шантажували людей

У Київській області правоохоронці затримали групу злочинців, які займалися викраденням людей, вимаганням та водночас видавали себе за поліцейських.

Молоді люди спортивної статури також скоювали розбійні напади та розповсюджували наркотики на території регіону.

Правоохоронцям вдалося встановити причетність зловмисників до викрадення 18-річного хлопця у Бориспільському районі області. Вони напали на нього, побили, посадили в авто і вивезли в поле, де повторно побили, відібрали гроші і, погрожуючи зброєю, змусили під час відеозапису зізнатися у розповсюдженні наркотиків. Також вони вимагали $1,5 тис., інакше погрожували поширити відео у мережі.

Читайте: Двох поліцейських з Харкова підозрюють у приховуванні вбивства

Після знущань зловмисники привезли хлопця до будинку, де жила його бабуся, і відібрали у літньої жінки останні 1 100 грн.

Поліцейські затримали злочинців та відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 189 (вимагання) КК України.

Нагадаємо, в Харкові двоє підозрюваних у вбивстві 25-річної жінки, обгорілий труп якої був захований в колекторі, зізналися у причетності до ще одного злочину.