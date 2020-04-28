Карантин на майские праздники: 75% украинцев планируют остаться дома

Три четверти украинцев, то есть 75%, планируют быть дома на майские праздники. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 24-25 апреля.

В то же время 17% респондентов намерены заняться домашним хозяйством, 8% планируют посетить родных, 5% — провести время с друзьями или знакомыми и 1% — поехать в путешествие по стране.

Кроме того, почти треть украинцев (29%) признались, что несмотря на карантин, выходят из дома несколько раз в день, еще 23% — один раз.

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Раз в несколько дней выходят 37% респондентов, а 11% вообще стараются не выходить.

Социологическая группа Рейтинг 24-25 апреля провела исследование Украина на карантине: мониторинг общественных настроений, опросив 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Рейтинг