Це несерйозно: Герус про пропозицію майнити криптовалюту на АЕС

Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус назвав дивною пропозицію майнити криптовалюту на атомних електростанціях.

– Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив. Це спроба перекласти проблему із хворої голови на здорову, імітувати, що ніби іде якась робота, і закінчиться це все нічим.

Він пояснив, що електроенергія від Енергоатому сьогодні є найдешевшою, її середня ціна продажу близько 70 копійок.

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Крім того, у Енергоатому немає проблем із продажем своєї електроенергії, якщо йому не забороняти її продавати. Проблема полягає у тому, що Енергоатом обмежують вручну адміністративно: то забороняють продавати по двохсторонніх договорах, то наказують зупиняти атомні блоки.

Андрій Герус також додав, що за останні роки чув багато розмов про будівництво майнінгових центрів в Україні, але всі вони закінчувалися нічим, тому що у світі є десятки країн із більш дешевою електрикою.

Він зазначив, що Енергоатом не має права встановлювати спецтариф для окремо взятого споживача.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики запропонувало Енергоатому майнити криптовалюту на АЕС.