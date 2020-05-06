Летом Украина не восстановит все авиасообщение — Кулеба

Летом Украина не сможет полноценно восстановить международное авиасообщение.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
— В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было раньше — такого не будет точно, — сказал он.
По словам главы МИД Украины, ряд европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, не знают как это все урегулировать.
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Кулеба подчеркнул, что восстановление международного сообщения зависит не только от Украины. В то же время, по его словам, внутреннее авиасообщение в Украине может возобновиться уже в начале лета.
— Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, так как решение зависит не только от нас, — отметил министр.
12 марта в Украине начал действовать карантин из-за распространения коронавируса. Страна закрыла свои границы с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
Сейчас осуществляются только спецрейсы для эвакуации украинцев из-за рубежа. Многие страны также закрыли свои границы и запретили въезд иностранцам.
Ранее Владислав Криклий рассказал, когда восстановят междугороднее сообщение и при каких условиях это возможно.