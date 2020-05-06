Влітку Україна не відновить усе авіасполучення – Кулеба

Влітку Україна не зможе повноцінно відновити міжнародне авіасполучення.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

– Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так як було раніше — такого не буде точно, — сказав він.

За словами глави МЗС України, низка європейських країн, які є потужними туристичними напрямками, не знають як це все врегулювати.

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Кулеба підкреслив, відновлення міжнародного сполучення залежить не тільки від України. У той же час, за його словами, внутрішнє авіасполучення в Україні може відновитися вже на початку літа.

– Влітку дуже обережно спробуємо почати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо рішення залежить не тільки від нас, — зазначив міністр.

12 березня в Україні почав діяти карантин через поширення коронавірусу. Країна закрила свої кордони з 16 березня і припинила міжнародне авіа- і залізничне сполучення з 17 березня.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні подорожі, перш за все літаками.

Зараз здійснюються тільки спецрейси для евакуації українців з-за кордону. Багато країн також закрили свої кордони і заборонили в’їзд іноземцям.

Раніше Владислав Криклій розповів, коли відновлять міжміське сполучення та за яких умов це можливо.