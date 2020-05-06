В Украине нет какой-то единой компенсации за карантин для всех граждан, однако, власти все же приняли некоторые законодательные акты, которые позволяют людям рассчитывать на некую помощь.

Кроме того, никто не отменял целого ряда законных возможностей получить компенсацию, которые существуют в стране давно, а в частности, речь идет о больничном.

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Как получить листок нетрудоспособности

Листок нетрудоспособности или больничный лист — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина и является основанием для выплаты ему помощи. Вид этой помощи предполагается в основном для тех, кто болеет.

Кто может получить листок нетрудоспособности

Больные коронавирусом (как госпитализированные, так и те, кто находятся на самоизоляции дома).

Люди, которые из-за карантина не потеряли работу, но не имеют возможности работать (деятельность предприятия запрещена, переведена на частичную занятость или отпуск за свой счет).

Финансовой помощью по листку нетрудоспособности могут воспользоваться:

получил травму или заболел, в том числе и коронавирусом;

люди, которые должны ухаживать за больным членом семьи;

те, кто не имеют возможности работать во время карантина;

должен ухаживать за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

временно переведен в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

находится на стационаре;

находится в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний i травм.

Размер компенсации по листку нетрудоспособности

Размер финансовой помощи определяется в зависимости от причин ее получения и от зарплаты.

Больные коронавирусом и другие могут рассчитывать на 50-100% от их средней заработной платы.

50% средней з/п — те, кто имеет страховой стаж до 3 лет;

60% средней з/п — от 3 до 5 лет;

70% средней з/п — от 5 до 8 лет;

100% средней з/п — страховой стаж более 8 лет.

Первые пять дней должен выплатить работодатель, а остальные Фонд социального страхования.

Для получения пособия по временной нетрудоспособности следует получить больничный лист и занести его работодателю не позднее 12 дня с момента выздоровления. Это касается и больных коронавирусом.

Компенсация за карантин

Парламент внес изменения в закон о занятости населения, упростив порядок начисления пособий по частичной безработице из-за карантина.

Компенсация для малого и среднего бизнеса за карантин

Малый и средний бизнес сможет по упрощенной процедуре запросить для своих сотрудников компенсации части зарплат за период простоя. Размер помощи для одного сотрудника не может быть выше минимальной зарплаты – 4 723 грн.

Для этого компания должна доказать, что рабочее время было сокращено именно из-за карантина. Кроме того, помощь могут оказать только оформленным работникам.

Кто не получит компенсацию за карантин

Госпомощь в связи с потерей дохода из-за карантина не смогут получать граждане, которые работали неофициально и не имею страхового стажа.

Компенсация пенсионерам и получателям субсидий

Кабмин принял решение повысить пенсии. Уже с апреля дополнительно по 500 грн каждый месяц начнут выплачивать пенсионерам старше 80 лет.

Разово власти также начислят по 1 тыс. грн тем, у кого размер пенсии менее 5 тыс. грн.

Кроме того, с мая правительство собирается провести на 11% индексацию пенсий для всех пенсионеров.

Правительство ввело дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг получателям жилищных субсидий на период карантина. Сумма компенсации в среднем составит 300 грн для каждой семьи, получить ее смогут около 3 млн домохозяйств.

Как получить пособие по безработице

Пособие по безработице составляет от 1 000 до 8 408 грн в месяц. Как ее получить:

Обратиться в Центр зайнятости в условиях каратина можна в онлайн-режиме.

Выбираете нужный Центр зайнятости, который находится рядом с вами.

Нужно подготовить два заявления: о постановке на учет и назначения/восстановления выплаты по безработице.

Необходимо отсканировать документы и отправить их вместе с фото на электронную почту Центра занятости (в теме письма укажите: Онлайн-регистрация и ваш ПИБ).

Ожидайте подтверждения. Начисление пособия начнется с первого дня, как вас оформят.

Как получить компенсацию за карантин, если вас незаконно уволили или отправили в неоплачиваемый отпуск

О том, как проходит процедура компенсации, если вас незаконно уволили или отправили в неоплачиваемый отпуск Фактам ICTV рассказал адвокат Иван Либерман.

Первое, что делает этот человек — пишет заявление на бывшего работодателя. В нем человек должен указать, что требует восстановить его в должности или просит восстановить рабочий трудовой день. Также стоит отметить, что восстановление вас в должности не противоречит карантинным мерам, в частности можно соблюдать дистанцию ​​и так далее.

Ждете письменного ответа 3-5 рабочих дней, если оно отрицательное, или вас проигнорировали, то нужно написать Требование по урегулированию спора мирным путем на имя работодателя.

В этом документе следует указать полную хронологию событий: когда вас взяли на работу, на какой должности работали и какие у вас были обязательства.

Далее следует указать, когда и при каких обстоятельствах вас уволили и выложить все свои недовольства.

Затем нужно написать, что вы просите принять это заявление как предложение урегулирования ситуации мирным путем; дальше — просьба о восстановлении на должности; последнее — укажите, что в случае, если работодатель не прислушивается к этому, то вы будете вынуждены обратиться в суд.

В суде истцу нужно будет доказать, что он может рассчитывать на компенсацию, а сумма возмещения вещь индивидуальная, обычно она зависит от зарплаты, которую получал человек.

Однако, когда мы говорим о периоде карантина, то в суде работодатель может апеллировать изменениями в части второй статьи 14-1 закона Украины О торгово-промышленных палатах, в которой указано, что карантин — это форс-мажорное обстоятельство. Хотя, при таких условиях с работодателя могут снять определенную ответственность, однако ему также нужно будет доказать в суде, что он имел на это право.

В итоге только суд сможет постановить, кто прав в этой ситуации.

Ранее Факты ICTV писали, что 5 мая Кабмин подписал соглашение из Всемирным банком на кредит в $150 млн. Эти деньги предназначены для защиты уязвимых слоев населения на период пандемии коронавируса.