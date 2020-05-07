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Факти / Україна

Чи можна заразитися коронавірусом через укус кліща або комара

За інформацією ВООЗ, на сьогодні немає доказів, що коронавірус може передаватися через укус комарів.

Covid-19 – це респіраторний вірус, який поширюється крапельним шляхом під час кашлю, чхання зараженої людини, або через краплі слини і виділення з носа.

Читайте: Часник, промивання носа та ультрафіолетова лампа – 14 міфів про коронавірус

Також Центри з контролю і профілактики захворювань США опублікували інформацію, що комарі і кліщі не можуть поширювати всі типи вірусів.

Наразі у них не має підтверджень, які дозволили б припустити, що Covid-19 або інші подібні коронавіруси  поширюються цими комахами.

Щоб вірус передавався людині через комара або кліща, він повинен розмножуватися у них всередині.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як виявити Сovid-19 і коли звертатися до лікарів.

Джерело: ВООЗ, Центр з контролю і профілактики захворювань США

Фото: Dreamstime

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