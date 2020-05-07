Для украинских металлургов цена электроэнергии в два раза выше, чем в Европе

Компания АрселорМиттал Кривой Рог заявила, что цена электроэнергии для украинских металлургов вдвое больше, чем в Европе.

В компании уверяют, что стоимость украинской электроэнергии не демонстрирует мирового тренда на снижение цен на сырье и энергоресурсы.

Значительные расходы по этой статье негативно сказываются на себестоимости продукции предприятия.

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Кроме того, высокая стоимость электроэнергии усложняет работу предприятия в связи с падением цен на металлопрокат, а также из-за снижения продаж в условиях пандемии коронавируса.

— Если сравнить цены на электроэнергию в Украине и в странах ЕС, то предприятия АрселорМиттал в Европе закупают электроэнергию в два-три раза дешевле, чем национальные производители в нашей стране. Украинский рынок электроэнергии находится вне мировых трендов. Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке, — отметил руководитель управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению АрселорМиттал Кривой Рог Олег Айко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что промышленность Украины имеет все условия для роста в нынешнем году, но наша страна находится под давлением мирового кризиса.

Источник: АрселорМиттал Кривой Рог