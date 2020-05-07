Для українських металургів ціна електроенергії вдвічі вища, ніж у Європі

Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг заявила, що ціна електроенергії для українських металургів удвічі більша, ніж в Європі.

У компанії запевняють, що вартість української електроенергії не демонструє світового тренду на зниження цін на сировину та енергоресурси.

Значні витрати за цією статтею негативно позначаються на собівартості продукції підприємства.

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Крім того, висока вартість електроенергії ускладнює роботу підприємства у зв’язку зі зниженням цін на металопрокат, а також через падіння продажів в умовах пандемії коронавірусу.

– Якщо порівняти ціни на електроенергію в Україні та в країнах ЄС, то підприємства АрселорМіттал в Європі закуповують електроенергію у два-три рази дешевше, ніж національні виробники в нашій країні. Український ринок електроенергії знаходиться поза світовим трендом. Така ситуація ставить вітчизняну металургію у неконкурентне положення на світовому ринку, – зазначив керівник управління закупівлі сировини та енергоресурсів адміністрації з постачання АрселорМіттал Кривий Ріг Олег Айко.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що промисловість України має всі умови для росту у нинішньому році, але наша країна перебуває під тиском світової кризи.

Джерело: АрселорМіттал Кривий Ріг