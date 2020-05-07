Стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество: Кулеба поговорил с Помпео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

— Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов, — сообщил министр.

Дмитрий Кулеба также уделил особое внимание развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и США. Он отметил, что в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности.

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Кроме того, министр заверил госсекретаря, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые рассматривают возможность переноса производств из других регионов.

Отдельное внимание собеседники уделили итогам видеоконференции глав МИД в нормандском формате. Они отметили важную роль Германии и Франции в содействии участия России в диалоге и выполнении ею своих обязательств.

К слову, видеоконференция глав МИД стран нормандской четверки состоялась 30 апреля, во время которой стороны обсудили безопасность на Донбассе, обмен пленными и некоторые социально-экономические вопросы.