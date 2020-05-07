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Факти / Україна

Стратегічне партнерство і економічна співпраця: Кулеба поговорив з Помпео

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео.

– Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України та США. Не задля дипломатичної формальності, а задля зміцнення справжньої дружби українського та американського народів, – повідомив міністр.

Дмитро Кулеба також приділив особливу увагу розвитку взаємовигідної економічної співпраці України та США. Він зауважив, що в умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки.

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Крім того, міністр запевнив держсекретаря, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів.

Окрему увагу співрозмовники приділили підсумкам відеоконференції глав МЗС у нормандському форматі. Вони відзначили вагому роль Німеччини та Франції у сприянні участі Росії в діалозі та виконанні нею своїх зобов’язань.

До слова, відеоконференція глав МЗС країн нормандської четвірки відбулася 30 квітня, під час якої сторони обговорили безпеку на Донбасі, обмін полоненими та деякі соціально-економічні питання.

Джерело: МЗС

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