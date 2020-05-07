Україна хоче повернути Донбас до кінця року, але є план Б – Єрмак

Українська влада хоче досягти миру на Донбасі та повернути окуповані території до кінця цього року. Однак, якщо цього не станеться, то існує план Б.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– До кінця року ми маємо намір робити все від нас залежне. Інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ. Але у нас є і пророблений план Б.

Він зазначив, що українська влада не чекатиме роками, якщо інша сторона не хоче припиняти війну.

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Крім того, Андрій Єрмак додав, що Україна хотіла б проведення місцевих виборів у жовтні, зокрема, і на території ОРДЛО, але тільки за певних умов.

Він запевнив, що виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном і безпека.

Нагадаємо, раніше заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент повідомив, що вибори на Донбасі в нинішніх умовах неможливі.