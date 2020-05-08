Грузия отзывает посла из Украины из-за Саакашвили

Грузия отзывает посла из Украины для консультаций. Причиной послужило назначение экс-президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

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— Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом, — отметил Залкалиани.

Однако, он заверил, что Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ 7 мая 2020 года.